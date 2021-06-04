Позиція Шведа

Мар'ян Швед підбив підсумки свого сезону у Бельгії. Футболіст залишився задоволений грою у Мехелені, де знову отримав ігрову практику та впевненість у своїх силах.

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Швед отримав шанс, якому йому не давав тренерський штаб Селтіка. Тепер гравець повинен повернутись у Шотландію через завершення орендної угоди з бельгійцями. Контракт Мар'яна з шотландською командою розрахований ще до кінця червня 2023 року.

Моя оренда закінчується і мені б хотілося залишитися грати у Мехелені. Я відчуваю довіру тренера і впевненість в своїх силах. А без довіри жоден футболіст не може грати,

– сказав Швед.

Футболіст своєю грою намагається привернути уваги тренерського штабу збірної України. Але для цього потрібно продовжувати мати постійну ігрову практику і робити результативні дії.