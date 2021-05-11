Швед продолжит поражать в Бельгии

Марьян Швед после завершения арендного соглашения с Мехеленом может остаться в чемпионате Бельгии. В клубе делают все возможное, чтобы договориться с Селтиком о трансфере.

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Контракт правого вингера с Селитком рассчитан до 30 июня 2023 года. Специализированный портал Transfermarkt оценивает стоимость Шведа в 1 миллион евро.

Соглашение с командой из Бельгии истекает в конце июня 2021 года. Украинец проводит довольно классный период карьеры в бельгийском клубе. В этом сезоне бывший игрок львовских Карпат сыграл за Мехелен 21 поединок, в которых отметился 4 голами и 3 ассистами.

Футболист искренне признался, что переход в Селтик стал ошибкой в его карьере. В то же время помимо шотландцев Марьяном интересовался бельгийский Гент, предлагавший более привлекательные условия, но Швед выбрал Шотландию.

Мехелен хочет сохранить Шведа в составе еще минимум на сезон. Однако в клубе обеспокоены, что переговоры с шотландцами могут сорваться из-за того, что Селтик никак не может определиться с новым главным наставником. Также в клубе должны состояться еще одни серьезные кадровые изменения. В команду должен прийти новый технический директор.

Надежда умирает последней

Руководство Мехелена настроено провести серьезный разговор с представителями Селтика. Будущая судьба Шведа решится в ближайшие дни.

У нас есть два арендованных игрока – Марьян Швед и Ферди Дрейф. Оба сказали, что хотят остаться в Мехелене и в следующем сезоне. Поэтому мы должны понять, что думают по этому поводу Селтик и АЗ, хотим попытаться договориться с ними. Надеемся, что получим новости уже в ближайшие дни,

– прокомментировал ситуацию главный тренер Мехелена Воутер Вранкен.

Мехелен после второго тура второго этапа чемпионата Бельгии занимает в группе 3 место. В их активе одна ничья и такое же количество побед.