Позиция Шведа Марьян Швед подвел итоги своего сезона в Бельгии. Футболист остался доволен игрой в Мехелене, где снова получил игровую практику и уверенность в своих силах. Читайте такжеИгроки FAVBET верят в победу Франции на Евро-2020 Швед получил шанс, котором ему не давал тренерский штаб Селтика. Теперь игрок должен вернуться в Шотландию через завершения арендного соглашения с бельгийцами. Контракт Марьяна с шотландской командой рассчитан еще до конца июня 2023 года. Моя аренда заканчивается и мне бы хотелось остаться играть в Мехелене. Я чувствую доверие тренера и уверенность в своих силах. А без доверия ни один футболист не может играть, –сказал Швед. Футболист своей игрой пытается привлечь внимание тренерского штаба сборной Украины. Но для этого нужно продолжать иметь постоянную игровую практику и делать результативные действия. Специализированный портал Transfermarkt оценивает стоимость Шведа в 1 миллион евро. В прошлом сезоне провел 24 матча во всех турнирах за бельгийцев, в которых отметился 5 голами и 3 ассист. Футболист искренне признался, что переход в Селтик стал ошибкой в его карьере. В то же время помимо шотландцев Марьяном интересовался бельгийский Гент, предлагавший более привлекательные условия, но Швед выбрал Шотландию. Мехелен хочет сохранить Шведа в составе еще минимум на сезон. Однако в клубе обеспокоены, что переговоры с шотландцами придут в тупик.