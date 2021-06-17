Швеция готова отобрать очки у Словакии после ничьей с Испанией: прогноз на матч Евро-2020

Швеция сыграет со Словакией в рамках 2 тура Евро-2020. Букмекеры дали прогноз на поединок группы Е, который пройдет 18 июня.

Швеция – Словения: перед матчем

Шведы в первом туре чемпионата Европы-2020 неожиданно забрали очки у сборной Испании. Матч завершился "сухой" ничьей 0:0. Испанские футболисты больше угрожали воротам шведов, но надежно играла оборона.

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Словакия сотворила маленькую сенсацию в матче против Польши. Она в большинстве одолела поляков во главе с Робертом Левандовским 1:2. В истории противостояний сборные 6 раз встречались на одном футбольном поле. Шведы трижды уходили с поля победителями, еще три встречи завершались мировыми. Словакия еще не знает вкуса побед.

Последний раз команды встречались в 2018 году. Товарищеский матч завершился результативной ничьей 1:1. Самый большой разгром в противостоянии был 6:0 в пользу Швеции. Этот разгром состоялся в 2017 году.

Прогноз Favbet

Матч 2-го тура Евро-2020 Швеция – Словакия состоится 18 июня в 16:00.

Букмекеры отдают тотальное предпочтение шведской сборной. На ее победу можно сделать ставку коэффициентом 1,89. Словакия – андердог встречи, поэтому на нее стоит коэффициент лишь 4,90. ничья в этом противостоянии, которая может стать четвертой в истории, оценена в 3,40.

Скорее всего фанаты обеих команд будут видеть голы от любимых сборных – 1,69. Диапазон голов в матче 2-3 результативных выстрела – 1,86.

С каким счетом может завершиться встреча? 1:0? Именно на такой счет стоит лучший коэффициент 5.50. На такой же счет, но уже в пользу гостей – 10. Один из таймов вероятно завершится ничьей – 1,42. К вниманию можно взять эту ставку. Большинство первых таймов в первом туре Евро-2020 завершались мировыми.

Первыми радоваться в поединке будут фанаты Швеции. Футболисты этой сборной первыми размочат нули на табло – 1,60. а на то, что первыми огорчат голкипера гости – 2,92.

Кто может забить гол?