Швеція – Словаччина: перед матчем

Шведи у першому турі чемпіонату Європи-2020 несподівано забрала очки у збірної Іспанії. Матч завершився "сухою" нічиєю 0:0. Іспанські футболісти більше загрожували воротам шведів, але надійно грала оборона.

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Словаччина створила маленьку сенсацію у матчі проти Польщі. Вона у більшості здолала поляків на чолі з Робертом Левандовським 1:2. В історії протистоянь збірні 6 разів зустрічались на одному футбольному полі. Шведи тричі йшли з поля переможцями, ще три зустрічі завершувались мировими. Словаччина ще не знає смаку перемог.

Востаннє команди зустрічались у 2018 році. Товариський матч завершився результативною нічиєю 1:1. Найбільший розгром у протистоянні був 6:0 на користь Швеції. Цей розгром відбувся у 2017 році.

Матч 2-го туру Євро-2020 Швеція – Словаччина відбудеться 18 червня о 16:00.

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Букмекери віддають тотальну перевагу шведській збірній. На її перемогу можна зробити ставку коефіцієнтом 1,89. Словаччина – андердог зустрічі, тому на неї стоїть коефіцієнт лише 4,90. Нічия у цьому протистоянні, яка може стати четвертою в історії, оцінена у 3,40.

Швидше за все фанати обидвох команд будуть бачити голи від улюблених збірних – 1,69. Діапазон голів у матчі 2-3 результативні постріли – 1,86.

З яким рахунком може завершитись зустріч? 1:0? Саме на такий рахунок стоїть найкращий коефіцієнт 5.50. На такий же рахунок, але вже на користь гостей – 10. Один із таймів ймовірно завершиться нічиєю – 1,42. До уваги можна взяти цю ставку. Більшість перших таймів у першому турі Євро-2020 завершувались мировими.

Першими радіти у поєдинку будуть фанати Швеції. Футболісти цієї збірної першими розмочать нулі на табло – 1,60. А на те, що першими засмутять голкіпера гості – 2,92.

Хто може забити гол?