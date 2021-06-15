Испания – Швеция 0:0

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Группа, в которую попали соперники, выглядит очень интересной. Создается впечатление, что в ней все будут терять очки, поэтому неизвестно, кто займет какое место. Испания, пожалуй, своего не упустит, но подопечные Энрике уже не являются той грозной силой, которая когда-то бесспорно доминировала в Европе и мире.

На 16-й минуте Швеция чудом спаслась от гола. Дани Ольмо расстреливал Ольсена головой после подачи справа – тот совершил суперсейв.

Впоследствии, Коке принял мяч в штрафном после классного паса и пробил в правый угол ворот. В паре метров от штанги пролетел мяч.

В конце первого тайма уже шведы могли открывать счет, но штанга была против. Исак вышел на ударную позицию, запутался с мячом, уложил защитника – мяч попал в Льоренте, тогда в штангу и в руки Симону.

В отличие от первого тайма, где Испания полностью владела преимуществом, во втором тайме шведы выглядели живее. На 61-й минуте Швеция убежала в контратаку, Исаак протянул, обыграл нескольких защитников, прострелил на дальнюю штангу – Берг с метра не попал в пустые ворота.

На заключительных минутах встречи Альба накинул на дальний угол вратарской, там один Сарабия. Неуклюже подставил колено – и мяч отскочил в руки Ольсену.

В итоге шведам удалось снизить пыл испанцев и довести поединок к ничьей.

Испания – Швеция видеообзор