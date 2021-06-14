Польша – Словакия 1:2
Голы: Линетти, 46 – Щенсны, 18 (авт), Шкриняр, 68
Удаление: Крыховяк, 62 (Польша)
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На бумаге явным фаворитом поединка была сборная Польши, которая оснащена более качественными футболистами. Однако в первом тайме на футбольном поле доминировала Словакия.
Первый момент на 14 минуте имел Дуда. Мяч после его удара пролетел у стойки ворот Щенсного. А уже через 4 минуты из той же зоны в ворота поляков пришел и гол.
Курьезный автогол
- Сборной Словакии удалось забить гол с нерядовой ситуации. Роберт Мак не побоялся нескольких соперников на левом фланге и пошел в успешный обыгрыш. Мак вошел в штрафную и пробил в ближний угол. Мяч попал в штангу, после чего в голову голкипера Щенсны и залетел в ворота.
Видео автогола Щенсны
Хотя полякам нужно было отыгрываться, именно словаки демонстрировали более содержательный и острый футбол. Преимущество номинальных гостей мог увеличивать Куцка. И мяч после его дальнего удара пролетел над воротами.
Польша, в нападении которой действовал лучший нападающий мира Роберт Левандовски, не могла вывести своего снайпера на ударную позицию. Поэтому Крыховяк искал счастья дальним ударом, но также неудачно. Первый тайм прошел с преимуществом Словакии!
Камбэк после перерыва и первое удаление на Евро
- Не успели команды выйти на второй тайм, как на табло было 1:1. Поляки провели быструю атаку левым флангом: Рыбус в штрафной отдал на Линетти, который невнятным ударом все же прошил Дубравку.
Видео гола Линетти
Уже на 51 минуте Линетти мог оформить дубль. Окрыленные поляки провели острую атаку правым флангом: Глик прострелил в штрафную на Линетти, но удар того оказался достаточно слабым для гола.
Видео изъятия Крыховяка
Нокаут для поляков
- Словаки довольно быстро сумели воплотить численное большинство. После подачи с углового мяч оказался в Шкриняра. Защитник Интера обработал мяч и сразу пробил. Щенсны не смог выручить партнеров.
Видео гола Шкриняра
Последние минуты игры Польша провела на воротах словаков и могла отыграться. В компенсированное время Беднарек со второй попытки нанес удар из пределов штрафной, но не попал в створ ворот. Второй удар поляка потянул Дубравка. В итоге Польша так и не смогла спастись от поражения!
Польша – Словакия видеообзор