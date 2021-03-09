Гонщик Haas Мик Шумахер побывал в расположении своей бывшей команды Prema на тестах Формулы-2 в Бахрейне. Пришел в гости Шумахер-младший в российском триколоре.

Мик вынужден так одеваться. Дело в том, что Шумахер – пилот команды Haas в Формуле-1. А титульным спонсором Haas с этого года является "Уралкалий" – компания Дмитрия Мазепина, чей сын Никита будет выступать вместе с Миком.

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Новая униформа Haas выполнена в цветах ливреи – белый, синий и красный, причем вертикальные полосы на ней расположены в том же порядке, что и на российском флаге.

Дизайнеры Haas предусмотрели возможные претензии WADA к форме, разделив синюю и красную части тонкой белой полосой, однако нельзя исключать, что после расследования по ливреи Агентство заинтересуется и формой тоже.



Мик Шумахер в новой форме Haas / Фото: twitter.com/PREMA_Team

Российская символика запрещена в Формуле-1