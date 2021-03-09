Шумахер засветился в футболке с российским флагом: фото
Гонщик Haas Мик Шумахер побывал в расположении своей бывшей команды Prema на тестах Формулы-2 в Бахрейне. Пришел в гости Шумахер-младший в российском триколоре.
Источник:24 канал
Мик вынужден так одеваться. Дело в том, что Шумахер – пилот команды Haas в Формуле-1. А титульным спонсором Haas с этого года является "Уралкалий" – компания Дмитрия Мазепина, чей сын Никита будет выступать вместе с Миком.
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Новая униформа Haas выполнена в цветах ливреи – белый, синий и красный, причем вертикальные полосы на ней расположены в том же порядке, что и на российском флаге.
Дизайнеры Haas предусмотрели возможные претензии WADA к форме, разделив синюю и красную части тонкой белой полосой, однако нельзя исключать, что после расследования по ливреи Агентство заинтересуется и формой тоже.
Мик Шумахер в новой форме Haas / Фото: twitter.com/PREMA_Team
Российская символика запрещена в Формуле-1
- Российская символика, в частности гимн и флаг, запрещены на 2 года из-за допинг-скандала вокруг России.
- Как известно, в декабре 2019 года WADA на 4 года лишила Россию права участвовать в международных соревнованиях.
- Все потому, что независимые эксперты установили, что в базу Московской антидопинговой лаборатории вносились изменения с целью скрыть положительные допинг-пробы российских спортсменов.
- Россия подала апелляцию в CAS, где 17 декабря 2020 года решили отстранить россиян на два года, сократив дисквалификацию.
- Таким образом, флаг России и гимн запрещено использовать на чемпионатах мира и Олимпийских играх.
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