Шумахер засвітився у футболці з російським прапором: фото
Гонщик Haas Мік Шумахер побував у розташуванні своєї колишньої команди Prema на тестах Формули-2 в Бахрейні. Прийшов в гості Шумахер-молодший в російському триколорі.
Джерело:24 канал
Мік змушений так одягатися. Справа в тому, що Шумахер – пілот команди Haas у Формулі-1. А титульним спонсором Haas з цього року є "Уралкалій" – компанія Дмитра Мазепина, чий син Микита виступатиме разом з Міком.
Дивіться також Команда Формули-1 представила болід з російською символікою попри заборону: фото
Нова уніформа Haas виконана в кольорах лівреї – білий, синій і червоний, причому вертикальні смуги на ній розташовані в тому ж порядку, що і на російському прапорі.
Дизайнери Haas передбачили можливі претензії WADA до форми, розділивши синю і червону частини тонкою білою смугою, однак не можна виключати, що після розслідування щодо лівреї Агентство зацікавиться і формою теж.
Мік Шумахер у новій формі Haas / Фото: twitter.com/PREMA_Team
Російська символіка заборонена у Формулі-1
- Російська символіка, зокрема гімн та прапор, заборонені на 2 роки через допінг-скандал довкола Росії.
- Як відомо, у грудні 2019 року WADA на 4 роки позбавила Росію права брати участь у міжнародних змаганнях.
- Все тому, що незалежні експерти встановили, що в базу Московської антидопінгової лабораторії вносилися зміни з метою приховати позитивні допінг-проби російських спортсменів.
- Росія подала апеляцію у CAS, де 17 грудня 2020 року вирішили відсторонити росіян на два роки, скоротивши дискваліфікацію.
- Таким чином, прапор Росії та гімн заборонено використовувати на чемпіонатах світу та Олімпійських іграх.
Поділитися новиною