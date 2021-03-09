Гонщик Haas Мік Шумахер побував у розташуванні своєї колишньої команди Prema на тестах Формули-2 в Бахрейні. Прийшов в гості Шумахер-молодший в російському триколорі.

Мік змушений так одягатися. Справа в тому, що Шумахер – пілот команди Haas у Формулі-1. А титульним спонсором Haas з цього року є "Уралкалій" – компанія Дмитра Мазепина, чий син Микита виступатиме разом з Міком.

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Нова уніформа Haas виконана в кольорах лівреї – білий, синій і червоний, причому вертикальні смуги на ній розташовані в тому ж порядку, що і на російському прапорі.

Дизайнери Haas передбачили можливі претензії WADA до форми, розділивши синю і червону частини тонкою білою смугою, однак не можна виключати, що після розслідування щодо лівреї Агентство зацікавиться і формою теж.



Мік Шумахер у новій формі Haas / Фото: twitter.com/PREMA_Team

Російська символіка заборонена у Формулі-1