Швейцарский врач сделал неутешительный прогноз о состоянии Михаэля Шумахера
Швейцарский нейрохирург Эрих Ридерер считает, что состояние экспилота "Формулы-1" Михаэля Шумахера после мозговой травмы не улучшится.
По словам профессора, Шумахер может находиться в вегетативном состоянии. Его слова цитирует RMC Sport.
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"Думаю, Михаэль находится в вегетативном состоянии – он проснулся, но не отвечает. Он дышит, сердце бьется. Вероятно, он может садиться и делать с чужой помощью маленькие шаги, но не более. Считаю, это его максимум. Думаю, нет шансов увидеть его таким, каким он был до аварии", – сказал Ридерер в интервью для документального фильма "Михаэль Шумахер: в поисках правды".
Что известно о травме Михаэля Шумахера
- В декабре 2013 года Шумахер получил серьезную черепно-мозговую травму во время катания на лыжах во французских Альпах, после чего впал в кому. Ему провели несколько операций, но гонщик после повреждения еще ни разу не показывался на публике.
- Летом 2014 года немецкий гонщик пришел в себя, после чего продолжил курс реабилитации в собственном доме на берегу Женевского озера.
- Семья и окружение Шумахера крайне редко рассказывают о его состоянии, лишь уточняя, что не стоит ждать скорого выздоровления. Жена гонщика Коринна Шумахер взяла на себя руководство процессом восстановления и тщательно оберегает его от внимания прессы.
- В начале июня 2020 года сообщили, что Михаэль Шумахер в ближайшее время перенесет новую экспериментальную операцию, направленную на восстановление нервной системы спортсмена
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