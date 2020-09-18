Швейцарский нейрохирург Эрих Ридерер считает, что состояние экспилота "Формулы-1" Михаэля Шумахера после мозговой травмы не улучшится.

По словам профессора, Шумахер может находиться в вегетативном состоянии. Его слова цитирует RMC Sport.

Смотрите также Продолжает восстановление: новые подробности состояния здоровья Михаэля Шумахера

"Думаю, Михаэль находится в вегетативном состоянии – он проснулся, но не отвечает. Он дышит, сердце бьется. Вероятно, он может садиться и делать с чужой помощью маленькие шаги, но не более. Считаю, это его максимум. Думаю, нет шансов увидеть его таким, каким он был до аварии", – сказал Ридерер в интервью для документального фильма "Михаэль Шумахер: в поисках правды".

Что известно о травме Михаэля Шумахера