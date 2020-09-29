Мік Шумахер, син семиразового чемпіона світу Формули-1 Міхаеля Шумахера, виконав славетний обгін свого батька. Цей обгін став переможним для молодого Шумахера.

У першій своїй гонці на гран-прі у Сочі (Росія) Мік Шумахер став переможцем змагань. Мік Шумахер здобув перемогу в першій гонці на Гран-прі Сочі 2020, на одному з поворотів Мік зробив обгін, який любив виконувати Міхаель Шумахер, пише 24 канал.

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Другим став Юкі Цунода. який представляє Карлін. Трійку лідерів замкнув Каллум Айлот на Віртуозі.

Цей обгін став переможним для пілота. Його батько виконав такий маневр на Хуана-Монтою в рамках гран-прі Австралії у 2002 році.

Що відомо про Міка Шумахера