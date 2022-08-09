Уже вечером станет известен победитель дуэли в Лиге чемпионов между Динамо и Штурмом. Первая игра команд завершилась минимальной победой киевлян, а теперь настал черед поединка в Австрии.

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Букмекеры почти не сомневаются в проходе "Динамо" в следующую стадию, давая коэффициент 1,30. Поддерживает экспертов и эксгравер и экстренер киевлян Йожеф Сабо.

"Уверен, что Динамо преодолеет этот барьер. Я посмотрел австрийцев в игре и могу сказать, что это команда Первой лиги. Ошибка киевлян в прошлом поединке заключалась в том, что после своего гола они сбавили обороты, порой просто катали мяч, хотя вполне могли развить свое преимущество. Тогда второй матч мог бы превратиться в формальность, а так еще сохраняется интрига".

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При этом Йожеф Йожефович считает, что только форс-мажор может помешать киевлянам добиться успеха. Эксперт верит в козырь Динамо.

Я могу ошибиться, но исходя из первой игры, только, возможно, землетрясение может помешать киевлянам пройти в следующий раунд соревнований. Штурм наверняка пойдет вперед большими силами, а команда Мирчи Луческу хорошо использует пространство. Это козырь Динамо,

– заявил Йожеф Сабо.

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Напомним, что Йожеф Сабо является легендой Динамо. Как игрок, он отдал клубу 10 лет карьеры (1959-1969), а позже пять раз возглавлял киевлян как тренер (1992, 1994, 1995-1997, 2004-2005, 2007).

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