Уже вечером станет известен победитель дуэли в Лиге чемпионов между Динамо и Штурмом. Первая игра команд завершилась минимальной победой киевлян, а теперь настал черед поединка в Австрии.
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Букмекеры почти не сомневаются в проходе "Динамо" в следующую стадию, давая коэффициент 1,30. Поддерживает экспертов и эксгравер и экстренер киевлян Йожеф Сабо.
"Уверен, что Динамо преодолеет этот барьер. Я посмотрел австрийцев в игре и могу сказать, что это команда Первой лиги. Ошибка киевлян в прошлом поединке заключалась в том, что после своего гола они сбавили обороты, порой просто катали мяч, хотя вполне могли развить свое преимущество. Тогда второй матч мог бы превратиться в формальность, а так еще сохраняется интрига".
При этом Йожеф Йожефович считает, что только форс-мажор может помешать киевлянам добиться успеха. Эксперт верит в козырь Динамо.
Я могу ошибиться, но исходя из первой игры, только, возможно, землетрясение может помешать киевлянам пройти в следующий раунд соревнований. Штурм наверняка пойдет вперед большими силами, а команда Мирчи Луческу хорошо использует пространство. Это козырь Динамо,
– заявил Йожеф Сабо.
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Напомним, что Йожеф Сабо является легендой Динамо. Как игрок, он отдал клубу 10 лет карьеры (1959-1969), а позже пять раз возглавлял киевлян как тренер (1992, 1994, 1995-1997, 2004-2005, 2007).
Главное о выступлении Динамо в Лиге чемпионов 2022/2023:
- Киевляне начали свой путь со второго квалификационного раунда. Там подопечные Луческу одолели сопротивление Фенербахче - 0:0 "дома" и 2:1 в гостях.
- Первая игра третьего квалификационного раунда против Штурма завершилась в пользу вицечемпиона Украины (1:0). Единственный гол записал на свой счет Александр Караваев.
- Победитель этой дуэли выйдет в раунд плей-офф, где сыграет с победителем пары Бенфика – Мидтьюлланд. Первая игра в Лиссабоне завершилась разгромной победой португальцев (4:1).
- В групповой раунд Лиги чемпионов пройдет победитель дуэли Динамо/Штурм – Бенфика/Митьюлланд. Напомним, что в основной сетке турнира уже есть донецкий "Шахтер".
- Если Динамо вылетит от Штурма или в раунде плей-офф, то продолжит свой европуть в групповом раунде Лиги Европы.