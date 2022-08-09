Вже ввечері стане відомий переможець дуелі в Лізі чемпіонів між Динамо та Штурмом. Перша гра команд завершилась мінімальною перемогою киян, а тепер настала черга поєдинку в Австрії.

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Букмекери майже не сумніваються в проході Динамо у наступну стадію, даючи коефіцієнт 1,30. Підтримує експертів і ексгравець та екстренер киян Йожеф Сабо.

"Впевнений, що Динамо подолає цей бар’єр. Я подивився австрійців у грі і можу сказати, що це команда Першої ліги. Помилка киян у минулому поєдинку полягала в тому, що після свого гола вони зменшили оберти, часом просто катали м’яч, хоча цілком могли розвинути свою перевагу. Тоді другий матч міг би перетворитися на формальність, а так інтрига ще зберігається".

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При цьому Йожеф Йожефович вважає, що тільки форс-мажор може завадити киянам досягти успіху. Експерт вірить у козирі Динамо.

Я можу помилитися, але, виходячи з першої гри, тільки, можливо, землетрус може перешкодити киянам пройти до наступного раунду змагань. Штурм, напевно, піде вперед великими силами, а команда Мірчі Луческу добре використовує простір. Це козир Динамо,

– заявив Йожеф Сабо.

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Нагадаємо, що Йожеф Сабо є легендою Динамо. Як гравець, він віддав клубу 10 років кар'єри (1959-1969), а пізніше аж п'ять разів очолював киян як тренер (1992, 1994, 1995-1997, 2004-2005, 2007).

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