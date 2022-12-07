Бывший голкипер сборной Украины и киевского Динамо Александр Шовковский прокомментировал выход Марокко в четвертьфинал, а также поздравил Янниса Буну с повторением рекорда.

Читайте также "Фурия роха" вылетела из Мундиаля: сборная Марокко в серии пенальти завоевала путевку в 1/4 ЧМ-2022

Этот чемпионат мира уже стал сенсационным по некоторым неожиданным для многих поклонникам футбола результатам! Надеюсь – дальше будет.

Но сегодня поздравляю сборную Марокко с фантастическим выходом в четвертьфинал! А голкипера с великолепной игрой!,

– написал Шовковский в Instagtram.

Напомним, на чемпионате мира 2006 в матче 1/8 финала против Швейцарии вратарь сборной Украины Александр Шовковский не пропустил ни одного удара – два удара он отразил, а еще один был неточным.

Отметим, что сборная Марокко впервые в истории вышла в четвертьфинал, в котором сыграет против сборной Португалии. Игра состоится 10 декабря и начнется в 17:00 по Киеву.