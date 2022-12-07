Колишній голкіпер збірної України та київського Динамо Олександр Шовковський прокоментував вихід Марокко до чвертьфіналу, а також привітав Янніса Буну із повторенням рекорду.
Читайте також "Фурія роха" вилетіла з Мундіалю: збірна Марокко в серії пенальті здобула путівку до 1/4 ЧС-2022
Цей чемпіонат світу вже став сенсаційним за деякими несподіваними для багатьох шанувальників футболу результатами! Сподіваюся – далі буде.
Але сьогодні вітаю збірну Марокко з фантастичним виходом в чвертьфінал! А голкіпера з чудовою грою!,
– написав Шовковський у Instagtram.
Нагадаємо, на чемпіонаті світу 2006 у матчі 1/8 фіналу проти Швейцарії воротар збірної України Олександр Шовковський не пропустив жодного удару – два удари він відбив, а ще один був невлучним.