Олдскульное время возвращается: тренер Эвертона ввел новые-старые правила для Миколенко
Источник:Liverpool Echo
Новоиспеченный главный тренер Эвертона Шон Дайч пришел в команду со своими правилами. Игроки "ирисок" вместе с Николаем должны адаптироваться под видение нового коуча.
Мерсисайдцам придется быть готовым к олдсульным установкам от Шона Дайча. Новоиспеченный тренер "ирисок" позиционирует себя как разрушитель мифов.
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Все ради результата
С одной стороны, Дайч готов ввести в команде настоящие спартанские условия. С другой же стороны позаботиться о своих игроках. Коуч запрещает игрокам одеваться тепло на тренировку, а также настаивает на одетых щитках на тренировку.
Это повторяется годами, сводит меня с ума. Если играешь в субботу – нужно носить щитки. Это ведь не ракетная наука. Как можно тренироваться и играть, когда на тебе 14 шарфов, 15 шапок, бутсы, гамаши, без щитков и в белых носочках? Это не актуально. Сказал игрокам: "Эти мифы я развею для вас прямо сейчас",
– считает Дайч.
Мгновенный результат Шона
- Дебют Дайча в Эвертоне оказался просто фантастическим. Кризисный Эвертон одолел лидера чемпионата лондонский Арсенал (1:0).
- А концовка поединка, с а участия разъяренного Зинченко, показалась действительно горячей.