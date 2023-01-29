Михаил Мудрик вместе со своими коллегами по команде отправился на военную базу. По экскурсии футболисты должны для себя изучить ценный урок.
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Оригинальные методы Поттера
Из-за далеко не лучших выступлений "аристократов" в нынешнем сезоне Грэм Поттер вынужден искать пути мотивации команды. Челси отправился на военную базу в Хэмпшире.
Так футболистам столичного клуба продемонстрируют жесткие физические нагрузки военных. Также игроки Челси после путешествия должны понять, что такое жесткая дисциплина в коллективе.
Грэм Поттер не в первый раз привлекает своих подопечных к подобным урокам. Еще при своей работе в шведском Эстерсунде английский коуч также использовал нестандартные методы воспитания. Однажды Поттер заставил своих поставить балет, а также театральное представление о викингах.
Лондонский клуб этого сезона
- Челси занимает 10 место в АПЛ. Команда отстает от зоны Лиги Чемпионов на 10 очков, а от Лиги Конференций – на 2.
- Также "аристократы" вылетели из двух внутренних кубков, уступив Манчестер Сити в Кубке Англии (4:0) еще в 1/32 финала и также "горожанам" (2:0) в Кубке английской лиги в 1/16.
- В 1/8 Лиги Чемпионов команду Поттера ждет крепкий орешек Боруссия Дортмунд.
- Несмотря на это, Челси продолжает клепать трансферы, что дало сообщение УЕФА задуматься об изменениях в трансферном окне.