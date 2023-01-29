Михаил Мудрик вместе со своими коллегами по команде отправился на военную базу. По экскурсии футболисты должны для себя изучить ценный урок.

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Оригинальные методы Поттера

Из-за далеко не лучших выступлений "аристократов" в нынешнем сезоне Грэм Поттер вынужден искать пути мотивации команды. Челси отправился на военную базу в Хэмпшире.

Так футболистам столичного клуба продемонстрируют жесткие физические нагрузки военных. Также игроки Челси после путешествия должны понять, что такое жесткая дисциплина в коллективе.

Грэм Поттер не в первый раз привлекает своих подопечных к подобным урокам. Еще при своей работе в шведском Эстерсунде английский коуч также использовал нестандартные методы воспитания. Однажды Поттер заставил своих поставить балет, а также театральное представление о викингах.

Лондонский клуб этого сезона