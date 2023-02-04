Эвертон – Арсенал 1:0

Гол: Тарковски, 60.

В пятницу в АПЛ стартовал 22 тур. В первой игре Челси с Михаилом Мудриком не смог обыграть дома Фулхэма. Суббота началась с украинского дерби.

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Кризисный Эвертон вместе с Виталием Николенко принимал лидера турнирной таблицы Арсенал, за который выступает Александр Зинченко. Оба украинца вышли в стартовом составе, заняв свои места на левом фланге обороны. 24 канал.

Для "ирисок" это была первая игра после освобождения Лэмпарда и прихода Дайча. В игре против явного фаворита мерсисайдцы не уступали перерыву, но и остроты большой у ворот Рамсдейла не создавали.

Все решил гол головой

Открыть счет хозяева сумели в середине второго тайма, когда Тарковски удачно головой запер подачу Макнила с углового. После этого Эвертон полностью отдал мяч сопернику.

Арсенал много бил в сторону ворот Пикфорда, но лишь раз попал в створ ворот и кипер спас. Что же касается украинцев, то Миколенко наконец-то отыграл "сухой" поединок, заработав лишь желтую карточку за грубый подкат сразу после гола.

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Посредственные оценки для украинцев

Впрочем, популярный портал Whoscored оценил игру Виталия в 6,7. Показатель неплохой, но второй худший в составе Эвертона. Зинченко также получил одну из самых низких оценок Арсенала – 6,1.

Александр тоже отличился "горчичником", а в конце игры чуть не вырвал ничью для лондонцев, опасно пробив с дальней дистанции. Для Арсенала это второе поражение в сезоне и дает Сити шанс приблизиться. Подопечные Артеты остаются в пяти очках впереди, но уже при равном количестве матчей.

А вот победа Эвертона позволяет Дайче сразу выпрыгнуть из зоны вылета на 17-ю строчку. Правда, Вулверхэмптон и Борнмут свои игры тура еще не играли и отстают всего на один балл.

Видеообзор матча Эвертон – Арсенал: