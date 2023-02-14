Приняли позицию жертвы и еще и справедливости: официальное заявление Шинника, получившего от Миная

Российский клуб опубликовал официальное заявление по избиению игроков их команды украинскими футболистами. Шинник решил выставить себя в целом жертвой.

Российский коллектив выдвинул свою версию инцидента, произошедшего в гостинице в Турции. Шинник требует справедливости, хотя и упустил несколько моментов в своем рассказе. 24 канал со ссылкой на росСМИ.

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Бедные россияне

Российская команда честно рассказала, что не они стали инициатором конфликта. Но вот Шиннику не хватило смелости рассказать, что именно они стали причиной стычки. Команда позиционирует себя жертвой и оправдывает свои футболисты, называя их настоящей командой. Также прилетела и гостиница, где базировались россияне, которые не обеспечили команде из страны-агрессора безопасность.

Вечером, 13 февраля на территории гостиницы "Сигинус", что в городе Белек, (Турция) в которой проживает наша команда, произошел инцидент с футболистами украинской команды Минай. В этой связи футбольный клуб Шинник официально заявляет, что не является инициатором конфликта. Наши футболисты поступили как настоящая команда, вступившись за своего одноклубника, на которого было совершено нападение. По результатам медицинского осмотра серьезных травм у футболистов Шинника обнаружено не было. Сейчас наша команда находится в безопасности, и клубом было принято решение, чтобы избежать дальнейшего конфликта, переместиться в другую гостиницу. Следует отметить, что бронирование отеля состоялось еще в ноябре 2022 года при соблюдении условий безопасного нахождения нашей команды. Мы считаем неприемлемым и осуждаем любые формы насилия и отстаиваем не только интересы клуба, но и интересы нашей страны. В ситуации разбираются правоохранительные органы,

– говорится в заявлении Шинника.

Правдивая сторона ситуации