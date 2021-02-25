В среду, 24 февраля, Реал на выезде сыграл против Аталанты в рамках 1/8 финала Лиги чемпионов. Победу мадридскому клубу в первом матче принес гол Ферлана Мэнди.

Уже в начале встречи хозяева поля сами создали себе проблемы. Удаление на 17-й минуте получил Фройлер, который сфолил на Мэнди. Арбитр зафиксировал фол последней надежды. В течение почти всего матча итальянцам пришлось играть в меньшинстве.

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Невероятный гол Мэнди

Оборона Аталанты надежно сыграла у своих ворот и удачно останавливала атаки Реала. Однако в конце встречи "Королевский клуб" таки размочил нули на табло. Ферлан Мэнди принял мяч перед штрафной Аталанты и с дальнего расстояния мастерски пробил в угол ворот – 0:1. Этот гол поставил точку в матче.

Для него этот результативный удар стал первым в этом сезоне в Лиге чемпионов в 7 матчах. Всего в этом сезоне Мэнди сыграл в футболке "сливочных" 28 поединков и дважды отличился в воротах соперников. Его контракт с Реалом рассчитан до конца июня 2025 года.

Ответный матч состоится 16 марта в Мадриде. Начало встречи в 22:00.

Видео гола Мэнди в ворота Аталанты