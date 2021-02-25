У середу, 24 лютого, Реал на виїзді зіграв проти Аталанти у рамках 1/8 фіналу Ліги чемпіонів. Перемогу мадридському клубу у першому матчі приніс гол Ферлана Менді.

Вже на початку зустрічі господарі поля самі створили собі проблеми. Вилучення на 17-й хвилині отримав Фройлер, який сфолив на Менді. Арбітр зафіксував фол останньої надії. Протягом майже всього матчу італійцям довелось грати у меншості.

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Неймовірний гол Менді

Оборона Аталанти надійно зіграла біля власних воріт та вдало зупиняла атаки Реала. Однак наприкінці зустрічі "Королівський клуб" таки розмочив нулі на табло. Ферлан Менді прийняв м'яч перед штрафним Аталанти та з дальньої відстані майстерно пробив у кут воріт – 0:1. Цей гол поставив крапку у матчі.

Для нього цей результативний удар став першим у цьому сезоні в Лізі чемпіонів у 7 матчах. Загалом у цьому сезоні Менді відіграв у футболці "вершкових" 28 поєдинків та двічі відзначався у воротах суперників. Його контракт з Реалом розрахований до кінця червня 2025 року.

Матч-відповідь відбудеться 16 березня у Мадриді. Початок зустрічі о 22:00.