Вписал имя в историю: Щенсны – третий вратарь, отразивший два пенальти на ЧМ

Вратарь сборной Польши Войцех Щенсны стал настоящим героем поединка против Аргентины. В конце первого тайма голкипер спас свою команду от неминуемого гола.

Сборная Польши проиграла матч третьего тура ЧМ-2022 в Аргентине (0:2), но вышла в 1/8 финала благодаря лучшей разнице мячей.

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В этом большая заслуга голкипера "Кадры" Войцеха Щенсны. В первом тайме поляк ловил все, что летело в ворота. На 39-й минуте матча вратарь Ювентуса совершил настоящий подвиг, отбив пенальти от Лионеля Месси.

Войцех Щенсны отразил пенальти от Месси / twitter.com/fifaworldcup

Это уже второй одиннадцатиметровый на ЧМ, который отбил 32-летний поляк. В матче второго тура против Саудовской Аравии (2:0) Войцех отразил пенальти от Салема Аль-Давсари.

Щенсны пишет историю

Войцех повторил достижение своего земляка Томашевского (Польша) на ЧМ-1974, а также американца Фриделя на ЧМ-2002. Таким образом Щенсны стал третьим голкипером в истории, отразившим два пенальти на Мундиалях.

Напомним, что на ЧМ-2022 Войцех Щенсны провел три матча, в двух из которых сохранил ворота "сухими". Пропускал голы поляк только от аргентинцев.

В 1/8 финала сборная Польши сыграет против действующих чемпионов мира французов. Игра состоится 4 декабря в 17.00.