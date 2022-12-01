Сборная Польши проиграла матч третьего тура ЧМ-2022 в Аргентине (0:2), но вышла в 1/8 финала благодаря лучшей разнице мячей.
Подробнее Кто вышел в 1/8 финала чемпионата мира по футболу 2022 года в Катаре
В этом большая заслуга голкипера "Кадры" Войцеха Щенсны. В первом тайме поляк ловил все, что летело в ворота. На 39-й минуте матча вратарь Ювентуса совершил настоящий подвиг, отбив пенальти от Лионеля Месси.
Войцех Щенсны отразил пенальти от Месси / twitter.com/fifaworldcup
Это уже второй одиннадцатиметровый на ЧМ, который отбил 32-летний поляк. В матче второго тура против Саудовской Аравии (2:0) Войцех отразил пенальти от Салема Аль-Давсари.
Щенсны пишет историю
Войцех повторил достижение своего земляка Томашевского (Польша) на ЧМ-1974, а также американца Фриделя на ЧМ-2002. Таким образом Щенсны стал третьим голкипером в истории, отразившим два пенальти на Мундиалях.
Напомним, что на ЧМ-2022 Войцех Щенсны провел три матча, в двух из которых сохранил ворота "сухими". Пропускал голы поляк только от аргентинцев.