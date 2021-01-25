Гент з Яремчуком розбив принципового суперника на виїзді: відео
У неділю, 24 січня Гент на виїзді зіграв проти Левена у рамках 21 туру чемпіонату Бельгії. Роман Яремчук допоміг команді перемогти.
Українець Роман Яремчук вийшов у стартовому складі Гента та провів на полі 76 хвилин. Його команда вже з перших хвилин кинулась в атаку, пише 24 канал.
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Впевнена перемога Гента
Вже на 6-й хвилині рахунок було відкрито. Справжня "пожежа" була біля володінь Левена, оборонці все ніяк не могли вибити м'яч далі від воріт. На підхопленні першим був Мохаммаді та потужно пробив у ближню дев'ятку воріт – 0:1 без шансів для воротаря.
Гент відкрив рахунок
На перерву команди пішли за мінімальної переваги гостей. Після відпочинку Гент подвоїв перевагу. На 50-й хвилині Кумс зіграв на випередження та першим дістався головою до м'яча, легко перегравши голкіпера Ромо – 0:2.
Результативний удар Кумса
Вже за чотири хвилини гості знову забили. Цього разу Букарі вийшов віч-на-віч з воротарем та опинившись перед воротами впевнено переграв стража Левена – 0:3.
Гол Букарі
Як не старався Яремчук, але відзначитись українському форварду не вдалось. Інші українці Ігор Пластун та Роман Безус у заявку на поєдинок навіть не потрапили.
- Після розгрому Гент із 30 очками перебуває на 10-й позиції. Левен розташовується вище у таблиці – 7 місце, у їх активі 35 пунктів.
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