Щедрая душа: арбитр назначил 4 пенальти за 42 минуты в матче Лиги чемпионов – видео

Севилья 14 сентября принимала Зальцбург в стартовом туре группового раунда Лиги чемпионов. Уже в первом тайме судья решил назначить свою серию пенальти.

Серия пенальти во время матча

Белорус Алексей Кульбаков был главным арбитром встречи Севилья – Зальцбург. Уже в первом тайме судья решил добавить зрелищности игре и назначил аж четыре пенальти – по два в ворота каждой команды.

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Первый 11-метровый удар был уже на 13-й минуте. Однако Карим Адейеми не реализовал пенальти в ворота хозяев.

Не прошло и десяти минут, как судья снова указал на точку. На этот раз гости таки воспользовались прекрасным шансом размочить нули на табло. Гол забил Лука Сучич. Еще до перерыва все тот же Сучич мог оформить дубль. Но на этот раз фортуна была не на стороне полузащитника Зальцбурга.

Все думали, что команды уйдут на перерыв при минимальном преимуществе гостей. Но в конце тайма был назначен уже четвертый удар с 11 метров, теперь уже в ворота гостей. Иван Ракитич взялся выполнять удар и не прогадал – 1:1.

К слову, матч так и завершился мировой 1:1. В параллельном поединке группы G Лилль и Вольфсбург сыграли вничью.

После отдыха арбитр из Беларуси уже не назначал пенальти. Похоже, что у судьи закончился свой же лимит 11-метровых за игру. Судья таки снова появился в игре. Нападающий Севильи Юссеф Эн-Несири грубо сфолил и увидел перед собой вторую желтую карточку, которая автоматически превратилась в красную. Хозяева с 50-й минуты были вынуждены играть в меньшинстве.

Севилья – Зальцбург видеообзор