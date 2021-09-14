Севилья – Зальцбург 1:1

Голы: Ракитич, 42 (п) – Сучич, 21 (п)

Незабитые пенальти: Адееми, 13, Сучич, 37 (оба Зальцбург)

Удаление: Эн Несири, 50 (Севилья)

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Севилья – Зальцбург видеообзор

Янг Бойз – Манчестер Юнайтед 2:1

Голы: Нгамалю, 66, Сибачо, 90 + 5-Роналду, 13

Удаление: Ван-Биссака, 35 (МЮ)

Янг Бойз – Манчестер Юнайтед видеообзор

Барселона – Бавария 0:3

Голы: Мюллер, 33, Левандовский, 56, 85

Вильярреал – Аталанта 2:2

Голы: Тригерос, 39, Груневелд, 73-Фрейлер, 6, Госенс, 83

Удаление: Кокелен, 84 (Вильярреал)

Динамо – Бенфика 0:0

Лилль – Вольфсбург 0:0

Удаление: Брукс, 63 (Вольфсбург)

Мальме – Ювентус 0:3

Голы: Алекс Сандро, 23, Дибала, 45, Мората, 45+1

Челси – Зенит 1:0

Гол: Лукаку, 69