Севилья – Зальцбург 1:1
Голы: Ракитич, 42 (п) – Сучич, 21 (п)
Незабитые пенальти: Адееми, 13, Сучич, 37 (оба Зальцбург)
Удаление: Эн Несири, 50 (Севилья)
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Севилья – Зальцбург видеообзор
Янг Бойз – Манчестер Юнайтед 2:1
Голы: Нгамалю, 66, Сибачо, 90 + 5-Роналду, 13
Удаление: Ван-Биссака, 35 (МЮ)
Янг Бойз – Манчестер Юнайтед видеообзор
Барселона – Бавария 0:3
Голы: Мюллер, 33, Левандовский, 56, 85
Вильярреал – Аталанта 2:2
Голы: Тригерос, 39, Груневелд, 73-Фрейлер, 6, Госенс, 83
Удаление: Кокелен, 84 (Вильярреал)
Динамо – Бенфика 0:0
Лилль – Вольфсбург 0:0
Удаление: Брукс, 63 (Вольфсбург)
Мальме – Ювентус 0:3
Голы: Алекс Сандро, 23, Дибала, 45, Мората, 45+1
Челси – Зенит 1:0
Гол: Лукаку, 69