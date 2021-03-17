Немало красавцев голов забивают именно в Лиге Европы. В турнире определили четверку лучших голов головой, не обошлось здесь без украинского следа.

Пресс-служба соревнований включила в перечень самых красивых голов результативный выстрел Андрея Шевченко за киевское Динамо. Нынешний наставник сборной Украины забил красивый гол в ворота турецкого Бешикташа в 1/16 финала Лиги Европы в сезоне-2010/2011.

Это нужно увидеть Сольный проход: гол Малиновского попал в топ - 5 самых красивых мячей Аталанты – видео

После подачи с углового Шевченко лучше всего сыграл в штрафной соперника и головой перевел мяч в сетку ворот Бешикташа. Защитник пытался выбить мяч с линии ворот, но фортуна была на стороне украинского форварда. Легендарный Шевченко забил третий гол Динамо в матче.

К слову, тот поединок завершился победой киевлян 1:4. Голами кроме Шевченко отличились Вукоевич, Юссуф и Гусев с пенальти. В этом розыгрыше киевскому клубу удалось дойти до четвертьфинала турнира. Лишь португальская Брага по сумме двух матчей сумела выбить киевлян из еврокубков. На своем пути Динамо довольно сенсационно прошло английское МанСити.

Топ-4 голов головой

Диего Годин (Атлетико – Русенборг сезон-2010/2011)

Эдин Джеко (Рома – Виктория сезон-2016/2017)

Йонас Винда (Копенгаген – Истамбул Башакшехир сезон-2019/2020)

Андрей Шевченко (Бешикташ – Динамо сезон-2010/2011)