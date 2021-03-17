Чимало красенів голів забивають саме у Лізі Європи. У турнірі визначили четвірку найкращих голів головою, не обійшлось тут без українського сліду.

Пресслужба змагань включила у перелік найкрасивіших голів результативний постріл Андрія Шевченка за київське Динамо. Нинішній наставник збірної України забив красивий гол у ворота турецького Бешикташу в 1/16 фіналу Ліги Європи у сезоні-2010/2011.

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Після подачі з кутового Шевченко найкраще зіграв у штрафному суперника та головою перевів м'яч у сітку воріт Бешикташу. Захисник намагався вибити м'яч з лінії воріт, але фортуна була на стороні українського форварда. Легендарний Шевченко забив третій гол Динамо у матчі.

До слова, той поєдинок завершився перемогою киян 1:4. Голами крім Шевченка відзначились Вукоєвич, Юссуф та Гусєв з пенальті. У цьому розіграші київському клубу вдалось дійти до чвертьфіналу турніру. Лише португальська Брага за сумою двома матчів зуміла вибити киян з єврокубків. На своєму шляху Динамо доволі сенсаційно пройшло англійське МанСіті.

Топ-4 голів головою

Дієго Годін (Атлетіко – Русенборг сезон-2010/2011)

Едін Джеко (Рома – Вікторія сезон-2016/2017)

Йонас Вінда (Копенгаген – Істамбул Башакшехир сезон-2019/2020)

Андрій Шевченко (Бешикташ – Динамо сезон-2010/2011)