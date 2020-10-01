Главный тренер сборной Украины по футболу Андрей Шевченко решил вызвать на сбор команды 18-летнего защитника киевского "Динамо" Илью Забарного.

Для Забарного это дебютный вызов в национальную сборную Украины. Ранее игрок вызывался только в юношескую и молодежную команды. Забарный вместе с остальными игроками будет готовиться к матчам сборной Украины против Франции, Германии и Испании.

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Первый матч состоится в пригороде Парижа Сен-Дени на легендарном стадионе "Стад де Франс" 7 октября. Две следующие игры сборная Украины проведет в Киеве на НСК "Олимпийский" – 10 и 13 октября.

Забарный не будет единственным дебютантом в сборной. Еще в начале Шевченко вызвал в сборную защитника австрийского ЛАСКа Евгения Чеберко. А потом вызвал игрока венгерского "Ференцвароша" Александра Зубкова вместо травмированного Александра Зинченко.

Что касается Ильи Забарного, то отметим, что он лишь в этом сезоне дебютировал за главную команду "Динамо". Однако защитник уже успел провести три матча, в том числе три игры в квалификации Лиги чемпионов. Киевляне же сумели выйти в групповой этап турнира.

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