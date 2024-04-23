В основном составе хозяев на поле появился 18-летний украинский форвард Тимур Тутеров. Он провел полный поединок, который стал памятным для юноши, пишет 24 Канал.

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Важный момент в карьере

На 54-й минуте встречи украинец отметился забитым голом в ворота Ливерпуля U-21. Он оказался в правильном месте и замкнул передачу, отправив мяч уже в пустые ворота.

Благодаря этому взятию ворот "черные коты" вышли вперед со счетом 2:1. В конце концов, гол Тимура стал победным, ведь до финального свистка ни одна из команд больше не забивала.

Смотрите видео первого гола Тутерова за Сандерленд U-21

Справка. Для 18-летнего Тимура Тутерова матч против "красных" стал восьмым за молодежную команду Сандерленда. В нынешнем сезоне в его активе также есть 1 ассист.

Напомним, что юный украинец перешел в Сандерленд 6 апреля 2023 года из Колоса. Кроме него в структуре "черных котов" также играют Назарий Русин за основной состав и Иван Струк за команду U-18.