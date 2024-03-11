Финальное решение не принято: Шевченко прокомментировал мобилизацию футболистов
Источник:NV
После избрания Андрея Шевченко президентом УАФ представители клубов ожидали решения вопроса с бронированием футболистов. Однако готового решения у нового руководителя не было.
Летом 2022 года по поручению Президента Украины Владимира Зеленского были возобновлены спортивные соревнования, в том числе и футбольный чемпионат. Сборные и клубные команды воюющей страны были представлены на международных турнирах.
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Сложный вопрос мобилизации игроков
Однако ситуация на фронте остается чрезвычайно сложной. Военные подразделения нуждаются в постоянном пополнении. С этой целью Верховная Рада рассматривает проект закона о мобилизации.
Поэтому вновь в футбольных кругах был поднят вопрос бронирования игроков и персонала клубов. Ожидалось, что с приходом к рулю УАФ Андрея Шевченко решение будет принято.
Президент УАФ высказался относительно мобилизации и бронирования футболистов. По мнению Андрея Николаевича, спорт играет важную роль влияния на международной арене.
"Этот вопрос очень сложный, потому что речь идет не только об игроках, но и о тренерах, врачах, судьях. Но... Спорт играет важную представительскую роль как внутри страны, так и за рубежом. Подготовка и участие в соревнованиях является маркером продолжения жизни в государстве, которое ведет войну.
Кроме того, спорт всегда, а в нынешних условиях это особенно важно, остается эффективным рычагом влияния на международное сообщество. Это площадка, чтобы доносить важные для нас нарративы для международной аудитории. Мы должны помогать удерживать Украину в фокусе международной адженды, в том числе с помощью спорта и футбола в частности", – рассказал Шевченко.
Таким образом, Украина должна быть максимально представлена на всех спортивных турнирах. Это же касается футбола.
Даже в такой сложный момент, по моему мнению, важно продолжать участвовать в соревнованиях на самом высоком уровне, представляя Украину и постоянно мобилизовать международное сообщество в поддержку нашего государства. Однако, финальное решение относительно того, в каком количестве, на каких событиях и кто именно должен представлять Украину, принимают органы государственной власти,
– резюмировал президент УАФ.
Футбольные клубы самостоятельно бронируют футболистов
- Сейчас некоторые футбольные клубы Украины получили от Минспорта статус критически важных предприятий. В частности бронь для своих футбольных команд получили Динамо, Шахтер и Оболонь.
- Днепр-1, Заря и Минай работают над получением статуса критически важных предприятий.
- Остальные клубы УПЛ и низших лиг не получили бронь для игроков, тренеров и персонала.