Летом 2022 года по поручению Президента Украины Владимира Зеленского были возобновлены спортивные соревнования, в том числе и футбольный чемпионат. Сборные и клубные команды воюющей страны были представлены на международных турнирах.

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Сложный вопрос мобилизации игроков

Однако ситуация на фронте остается чрезвычайно сложной. Военные подразделения нуждаются в постоянном пополнении. С этой целью Верховная Рада рассматривает проект закона о мобилизации.

Поэтому вновь в футбольных кругах был поднят вопрос бронирования игроков и персонала клубов. Ожидалось, что с приходом к рулю УАФ Андрея Шевченко решение будет принято.

Президент УАФ высказался относительно мобилизации и бронирования футболистов. По мнению Андрея Николаевича, спорт играет важную роль влияния на международной арене.

"Этот вопрос очень сложный, потому что речь идет не только об игроках, но и о тренерах, врачах, судьях. Но... Спорт играет важную представительскую роль как внутри страны, так и за рубежом. Подготовка и участие в соревнованиях является маркером продолжения жизни в государстве, которое ведет войну.

Кроме того, спорт всегда, а в нынешних условиях это особенно важно, остается эффективным рычагом влияния на международное сообщество. Это площадка, чтобы доносить важные для нас нарративы для международной аудитории. Мы должны помогать удерживать Украину в фокусе международной адженды, в том числе с помощью спорта и футбола в частности", – рассказал Шевченко.

Таким образом, Украина должна быть максимально представлена на всех спортивных турнирах. Это же касается футбола.

Даже в такой сложный момент, по моему мнению, важно продолжать участвовать в соревнованиях на самом высоком уровне, представляя Украину и постоянно мобилизовать международное сообщество в поддержку нашего государства. Однако, финальное решение относительно того, в каком количестве, на каких событиях и кто именно должен представлять Украину, принимают органы государственной власти,

– резюмировал президент УАФ.

Футбольные клубы самостоятельно бронируют футболистов