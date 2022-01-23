Шевченко стал главным претендентом на пост тренера сборной Польши, – СМИ
Источник:Sportowe Fakty
Уже вскоре национальная команда Польши должна узнать имя нового тренера сборной. СМИ отмечают, что одним из претендентов является Андрей Шевченко.
Шевченко – главный фаворит
Имя нового наставника сборной Польши объявят 31 января. Кроме Шевченко, Футбольный союз Польши также рассматривает кандидатуру Адама Навалки.
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СМИ сообщают, что футбольный союз готов даже с помощью спонсоров покрыть зарплату Шевченко, который хочет получать не менее 2,5 миллиона евро в год.
Однако у Шевченко есть одна проблема – неразорвавшийся контракт с Дженоа. По информации издания, экс-наставник сборной Украины не готов отказываться от компенсации, которую должен получить, согласно договору, – это свыше 6 млн евро, а также компенсация за досрочный разрыв.
Таким образом украинский специалист может стать самым высокооплачиваемым тренером в истории сборной Польши.
Отставка Шевченко
- 15 января Андрея Шевченко уволили с поста главного тренера итальянского Дженоа.
- Дженоа под руководством Шевченко одержала лишь одну победу в 11 матчах.
- Сразу после отставки украинца в СМИ распространилась информация о том, что Андрей Николаевич возглавит сборную Польши.
- Впоследствии появилась информация, что Шевченко больше не рассматривается кандидатом на пост главного тренера сборной Польши из-за финансовых разногласий.
- Мол, украинский тренер согласится присоединиться к национальной команде, если ему предложат зарплату 3 миллиона евро в год.