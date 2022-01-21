После того, как Шевченко был отправлен в отставку в Дженоа (но не уволен), к его персоне начали проявлять интерес немало команд. Такой приписывали и сборной Польши. Ее наставник Паулу Соуза досрочно расторг соглашение с "Кадрой", чтобы возглавить бразильский Фламенго.

К теме Возглавит Динамо вернется или в сборную Украины: какое будущее ожидает Андрея Шевченко

Теперь же предметный интерес перерос в настоящие переговоры. Но едва ли не главный "камень преткновения" – зарплата. Шевченко получал в Дженоа 1,8 миллиона евро в год. При этом вместе с ним работает и его тренерский штаб, которому тоже надо платить зарплату. Поляки не готовы столько тратить на тренера сборной.

По данным телеграм-канала vZbirna, который ведет Николай Васильков (он был пресс-секретарем Шевченко во время его работы в сборной Украины), стороны продолжают переговоры. Шевченко хочет не менее 3 миллионов евро зарплаты, Польский футбольный союз готов предложить лишь 1 миллион евро.

Но есть возможность договориться. Польская сторона может использовать премиальные за выход на чемпионат мира в качестве бонуса для Шевченко. Правда для этого полякам надо выиграть два матча квалификации. Первый из них – против России на выезде 24 марта. А уже после этого победить победителя пары Швеция – Чехия.