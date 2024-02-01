"Должен быть вызов": Шевченко рассказал, когда его сын появится в сборной Украины

Один из сыновей Андрея Шевченко довольно успешно играет за юношескую команду английского Уотфорда. Вполне вероятно, что вскоре Кристиан получит вызов в одну из сборных.

Сын легенды украинского футбола Кристиан Шевченко родился в Лондоне, поэтому имеет право играть за сборную Англии. Его мать Кристен Пазик – американская модель польского происхождения. Поэтому кроме Украины и Англии Кристиан может выбрать себе сборную США или Польши.

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Шевченко-младший ждет вызова в сборную Украины

Президент УАФ Андрей Шевченко сообщил, что пока его сын еще не выбрал себе сборную для выступлений. Однако о вызове в национальную команду Украины еще рано говорить. Прежде всего его уровень должен соответствовать требованиям тренеров юношеских сборных, но для этого нужно много работать.

"За Польшу я не знаю. А вот за другие страны он может играть. Должен быть вызов, чтобы он сыграл за какую-то страну. Он должен показывать свой уровень. Если он будет показывать уровень, то та команда, которая его позовет, думаю, он приедет и будет играть.

Конечно, если у него будет уровень национальной сборной, то он будет играть за Украину. Он должен показать свой уровень. Сейчас ему всего 17 лет. Если он закрепится в Уотфорде и будет играть, если к нему присмотрятся специалисты наших национальных команд U-17 или U-19 и пригласят его, то он приедет", – рассказал Шевченко.

Отметим, что на портале Transfermarkt указано, что Кристиан Шевченко имеет право играть за сборные Украины, США, Англии и Польши.

Футбольные достижения Кристиана Шевченко