Син легенди українського футболу Крістіан Шевченко народився у Лондоні, тож має право грати за збірну Англії. Його мати Крістен Пазік – американська модель польського походження. Тож окрім України та Англії Крістіан може обрати собі збірну США або Польщі.

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Шевченко-молодший чекає виклик до збірної України

Президент УАФ Андрій Шевченко повідомив, що наразі його син ще не обрав собі збірну для виступів. Однак про виклик до національної команди України ще зарано говорити. Перш за все його рівень повинен відповідати вимогам тренерів юнацьких збірних, але для цього потрібно багато працювати.

"За Польщу я не знаю. А от за інші країни він може грати. Повинен бути виклик, щоб він зіграв за якусь країну. Він має показувати свій рівень. Якщо він показуватиме рівень, то та команда, яка його покличе, думаю, він приїде та гратиме.

Звичайно, якщо у нього буде рівень національної збірної, то він гратиме за Україну. Він повинен показати свій рівень. Зараз йому всього 17 років. Якщо він закріпиться у Вотфорді та буде грати, якщо до нього придивляться фахівці наших національних команд U-17 чи U-19 і запросять його, то він приїде", – розповів Шевченко.

Зазначимо, що на порталі Transfermarkt зазначено, що Крістіан Шевченко має право грати за збірні України, США, Англії та Польщі.

Футбольні досягнення Крістіана Шевченка