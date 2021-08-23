Шевченко сообщил, что может возглавить другую сборную после ухода из национальной команды Украин

Бывший тренер сборной Украины Андрей Шевченко пока не определился со своим следующим местом работы. Украинец готов рассмотреть различные варианты.

Шевченко признался, что хочет попробовать себя в клубном футболе, но сейчас он готов поработать и со сборной, если это будет интересный вариант.

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"Был небольшой отпуск с семьей. Можно спокойно посмотреть футбол, без нервов, налегке. Очень спокойный период, никаких вариантов со стороны клубов не рассматривал до завершения контракта с УАФ", – сказал Шевченко.

Сейчас я свободен. Посмотрим, какие будут варианты и среди клубов, и среди сборных. Где хочется попробовать себя? Мне хочется принять участие в интересном проекте. Это может быть и клуб, и сборная. Различные варианты,

– сказал экс-глава "сине-желтых".

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