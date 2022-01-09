Шевченко снова сдал положительный тест на COVID-19

Бывший наставник сборной Украины Андрей Шевченко снова заболел коронавирусом. Главный тренер итальянского Дженоа сдал положительный тест на COVID-19.

Шевченко пропустит игру Дженоа

Шевченко сдал положительный тест на коронавирус перед матчем Дженоа – Специя, который состоится 9-го января.

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Сообщается, что Шевченко поместили на самоизоляцию. У других членов тренерского штаба Шевченко результаты тестов отрицательные.

Таким образом, командой в игре со Специей будет руководить помощник Шевченко Мауро Тассотти. Он был ассистентом Шевченко и в сборной Украины.

Шевченко уже болел коронавирусом