Польша неожиданно осталась без наставника после отъезда Паулу Соузы в бразильский Фламенго. Среди претендентов на этот пост ранее называли Фабио Каннаваро и Андреа Пирло.

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Польский футбольный союз (PZPN) продолжает искать нового тренера сборной, чье имя планируют назвать 19 января. Согласно СМИ, Кулеша хочет сделать рабочее предложение Шевченко.

Польская пресса вкушает назначение Шевченко перед матчем с Россией

Польша будет играть в плей-офф за выход в ЧМ-2022: в первом раунде – против России, в случае победы, в финале – против Чехии или Швеции.

Официальных контактов между поляками и украинским тренером не было. В то же время президент Польского футбольного союза готов подождать Андрея Шевченко до конца сезона 2021/22.

Затем в мартовском плей-офф против России "Кадрой" будет управлять кто-то другой. Однако польская пресса уже вкусила потенциальное противостояние Шевченко с Россией в "Лужниках". Фигура украинской легенды явно придала бы напряжения полуфиналу плей-офф.

У Шевченко контракт с Дженоа