Шевченко сломя голову начал вытаскивать Дженоа со дна Серии А: эмоциональные фото с тренировок
11 ноября 2021 , 20:22Читати новину українською
Источник:инстаграм Дженоа
45-летний украинский специалист Андрей Шевченко, ранее представленный в качестве нового главного тренера Дженоа, активно приступил к работе.
В четверг, 11 ноября, команда провела два тренировочных занятия.
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"Двойной тренировочный день, "грифоны" в работе!" – сообщает пресс-служба итальянского клуба в инстаграме.
Андрей Шевченко тренирует Дженоа / instagram.com/genoacfcofficial/Свой следующий матч Дженоа проведет в воскресенье, 21 ноября. В рамках 13-го тура чемпионата Италии генуэзский клуб примет римскую Рому. Поединок начнется в 21:45 по киевскому времени.
Шевченко возглавил Дженоа: что известно
- 45-летний украинский тренер 7 ноября официально возглавил Дженоа. Шевченко впервые в карьере возглавил клуб. До этого тренер 5 лет работал во главе сборной Украины.
- Шевченко стал только вторым украинским специалистом, возглавившим команду из топ-5 сильнейших лиг Европы. Первым был Виктор Скрипник, возглавлявший немецкий Вердер.