Совладелец компании 777Partners, которой принадлежит клуб, Джош Вондер объяснил, почему пригласил в Дженоа украинского специалиста.

К слову Чего ожидать от Шевченко в Дженоа: спасет от вылета, купит украинца, выиграет трофей

Мы выбрали Шевченко не за его имя, а за его ум. Мы были поражены его идеями, его футбольным анализом. Он умеет мотивировать игроков. Не было ни одного человека, который бы о нем сказал что-то плохое. Таких тренеров очень мало в мире,

– сказал Вондер.

Владелец Дженоа также отметил несколько сильных черт, которыми Шевченко поразил будущее руководство.

"Во время всех коммуникаций мы были поражены его мыслями о футболе, его идеями, анализом и умением мотивировать игроков. И пожалуй самое важное – во время поиска мы копали глубоко и общались со многими людьми, но никто не сказал плохого слова об Андрее. В эмоциональном мире футбола – это большая редкость. Поэтому Шевченко отвечал всем необходимым качествам, мы рады, что он теперь будет вести этот проект", – резюмировал Вондер.

Джоша Уондера также спрашивали о следующих шагах Дженоа, и владелец неоднократно повторил - самой важной задачей был поиск тренера. А теперь клуб ожидает большое количество изменений, которые будут проведены уже с Шевченко.

"Думаю, мы были четкими в своих словах – это полное переосмысление футбольного клуба. Важнейшим элементом этого переосмысления был выбор мистера Шевченко. В течение следующих недель и месяцев будет много вещей, которые будут меняться. Изменения не всегда проходят легко, но это то, что должно случиться обязательно. Сейчас важно сфокусироваться на прибытии Шевченко", – ответил Вондер.

Шевченко возглавил Дженоа: коротко