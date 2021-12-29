Шевченко рассказал о состоянии здоровья после положительного теста на COVID-19

29 декабря 2021 , 08:44
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Источник:

инстаграм Андрея Шевченко

В Дженоа обнаружили вспышку коронавируса. Два положительных теста получили тренер "грифонов" Андрей Шевченко и капитан Доменико Кришито.

Шевченко: Заболевание проходит бессимптомно

Неприятное известие поступило от клуба 28 декабря. Украинский наставник рассказал, как чувствует себя на самоизоляции.

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Андрей Шевченко выложил пост на своей странице в инстаграме. Тренер "грифонов" признался, что получил положительный тест на коронавирус еще 27 декабря. К счастью, заболевание проходит спокойно и легко.

К сожалению, должен сообщить, что мой тест на коронавирус от 27 декабря оказался положительным. Заболевание проходит бессимптомно. Клуб немедленно сообщил о результате теста соответствующим органам здравоохранения. Тренерский процесс команды возобновится 29 декабря с участием моего штаба,
– написал Шевченко.

Другие представители команды здоровы, поэтому тренировочный процесс возобновляется 29 декабря. Пока Шевченко находится на самоизоляции тренировки будут проводить помощники украинца.

Дженоа завершила 2021 год

  • Клуб из Генуи завершил 201 год в зоне вылета. "Грифоны" за 19 туров заработал лишь 11 очков в итальянском чемпионате.
  • В последнем матче этого года Дженоа сенсационно отобрала очки у Аталанты. Команда Шевченко расписала "сухую" мировую 0:0.
  • Свой следующий поединок подопечные украинского тренера проведут уже в 2022-м. Уже 6 января "грифоны" сыграют на выезде против Сассуоло.
Автор: Софія Кулай