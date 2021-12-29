Шевченко рассказал о состоянии здоровья после положительного теста на COVID-19
Источник:инстаграм Андрея Шевченко
В Дженоа обнаружили вспышку коронавируса. Два положительных теста получили тренер "грифонов" Андрей Шевченко и капитан Доменико Кришито.
Шевченко: Заболевание проходит бессимптомно
Неприятное известие поступило от клуба 28 декабря. Украинский наставник рассказал, как чувствует себя на самоизоляции.
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Андрей Шевченко выложил пост на своей странице в инстаграме. Тренер "грифонов" признался, что получил положительный тест на коронавирус еще 27 декабря. К счастью, заболевание проходит спокойно и легко.
К сожалению, должен сообщить, что мой тест на коронавирус от 27 декабря оказался положительным. Заболевание проходит бессимптомно. Клуб немедленно сообщил о результате теста соответствующим органам здравоохранения. Тренерский процесс команды возобновится 29 декабря с участием моего штаба,
– написал Шевченко.
Другие представители команды здоровы, поэтому тренировочный процесс возобновляется 29 декабря. Пока Шевченко находится на самоизоляции тренировки будут проводить помощники украинца.
Дженоа завершила 2021 год
- Клуб из Генуи завершил 201 год в зоне вылета. "Грифоны" за 19 туров заработал лишь 11 очков в итальянском чемпионате.
- В последнем матче этого года Дженоа сенсационно отобрала очки у Аталанты. Команда Шевченко расписала "сухую" мировую 0:0.
- Свой следующий поединок подопечные украинского тренера проведут уже в 2022-м. Уже 6 января "грифоны" сыграют на выезде против Сассуоло.