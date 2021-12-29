Шевченко:Захворювання минає безсимптомно Неприємна звістка надійшла від клубу 28 грудня. Український наставник розповів, як почувається на самоізоляції. До темиШевченко та капітан Дженоа захворіли на COVID-19 Андрій Шевченко виклав пост на своїй сторінці в інстаграмі. Тренер "грифонів" зізнався, що отримав позитивний тест на коронавірус ще 27 грудня. На щастя, захворювання минає спокійно та легко. На жаль, мушу повідомити, що мій тест на коронавірус від 27 грудня виявився позитивним. Захворювання минає безсимптомно. Клуб негайно повідомив про результат тесту відповідним органам охорони здоров'я. Тренерський процес команди відновиться 29 грудня за участю мого штабу, – написав Шевченко. Інші представники команди здорові, тому тренувальний процес відновлюється 29 грудня. Поки Шевченко перебуває на самоізоляції тренування проводитимуть помічники українця. Дженоа завершила 2021 рік Клуб із Генуї завершив 201 рік у зоні вильоту. "Грифони" за 19 турів заробив лише 11 очок в італійському чемпіонаті. В останньому матчі цього року Дженоа сенсаційно відібрала очки в Аталанти. Команда Шевченка розписала "суху" мирову 0:0. Свій наступний поєдинок підопічні українського тренера проведуть вже у 2022-му. Вже 6 січня "грифони" зіграють на виїзді проти Сассуоло.