Шевченко пытается переманить в Дженоа лидера сборной Украины
26 ноября 2021 , 13:21Читати новину українською
Источник:твиттер Николо Скиры
Главный тренер Дженоа Андрей Шевченко в зимнее трансферное окно намерен подписать флангового нападающего. Украинский специалист заинтересован в услугах вингера Вест Хэма Андрея Ярмоленко.
Как утверждает журналист Николо Скира, переговоры о возможном трансфере уже начались.
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Контракт вингера с молотобойцами истекает летом, поэтому они не будут просить за него много. К тому же он не является важным игроком в системе Дэвида Мойеса.Обратите внимание! Дженоа пока не имеет слотов для игроков без паспорта Евросоюза. Клуб готов освободить его под Ярмоленко, если будет решено его подписать.
Неудачный дебют Шевченко в Италии
- 7 ноября украинский наставник официально возглавил Дженоа. Экс-тренер "сине-желтых" подписал соглашение до 30 июня 2024 года.
- Шевченко уже успел дебютировать на тренерском мостике "грифонов". Но сделал это с поражения от Ромы Жозе Моуринью (0:2).
- Дженоа после 13 туров находится в зоне вылета – 18 место, в активе команды лишь 9 очков.
- Следующий матч под руководством Шевченко "грифоны" проведут уже 28 ноября, где сыграют на выезде с Удинезе.