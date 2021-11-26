Шевченко пытается переманить в Дженоа лидера сборной Украины

Главный тренер Дженоа Андрей Шевченко в зимнее трансферное окно намерен подписать флангового нападающего. Украинский специалист заинтересован в услугах вингера Вест Хэма Андрея Ярмоленко.

Как утверждает журналист Николо Скира, переговоры о возможном трансфере уже начались.

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Контракт вингера с молотобойцами истекает летом, поэтому они не будут просить за него много. К тому же он не является важным игроком в системе Дэвида Мойеса.

Неудачный дебют Шевченко в Италии

7 ноября украинский наставник официально возглавил Дженоа. Экс-тренер "сине-желтых" подписал соглашение до 30 июня 2024 года.

Шевченко уже успел дебютировать на тренерском мостике "грифонов". Но сделал это с поражения от Ромы Жозе Моуринью (0:2).

Дженоа после 13 туров находится в зоне вылета – 18 место, в активе команды лишь 9 очков.

Следующий матч под руководством Шевченко "грифоны" проведут уже 28 ноября, где сыграют на выезде с Удинезе.

Дженоа пока не имеет слотов для игроков без паспорта Евросоюза. Клуб готов освободить его под Ярмоленко, если будет решено его подписать.