Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко провел беседу с наставником киевского "Динамо" Луческу. Они разговаривали о футболистах клуба, которые вызываются в главную команду страны.

Об этом рассказал журналист в авторской программе "Цыганык LIVE" на YouTube-канале Hub Football.

Читайте также: Журналист рассказал, почему "Динамо" должно сохранить в своем составе Супрягу

Подробности разговора

Причиной разговора было заявление президента "Динамо" Игоря Суркиса об отсутствии диалога между сборной и клубом и вызов игроков вне дат УЕФА. Суркису не раз говорили о непатриотичой позиции из-за того, что клуб не отпускал игроков в национальные команды разных возрастных категорий.

Во время разговора наставники договорились, точнее Луческу заверил, что с удовольствием отпустит игроков в национальную команду, когда это будет нужно.

Руководство "Шахтера" также подчеркнуло, что без проблем будет готово отпустить игроков в расположение команды Шевченко. Именно "Динамо" и "Шахтер" являются базовыми клубами для сборной Украины.

Никаких проблем нет, они смогут подстроиться под национальную сборную,

– сказал Луческу.

Добавим, что первый официальный матч после перерыва, вызванного вызвана коронавирусом, "сине-желтые" сыграют 3 сентября. Тогда в 1-м туре Лиги наций команда Шевченко примет сборную Швейцарии.

Ранее сообщалось, что пока неизвестно, будут ли матчи проходить с болельщиками. Пока билеты на поединок Украина – Швейцария не поступали в продажу. Матч будет принимать "Арена Львов".

Календарь матчей сборной Украины в Лиге наций