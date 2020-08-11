Шевченко провел разговор с Луческу: о чем говорили наставники
Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко провел беседу с наставником киевского "Динамо" Луческу. Они разговаривали о футболистах клуба, которые вызываются в главную команду страны.
Об этом рассказал журналист в авторской программе "Цыганык LIVE" на YouTube-канале Hub Football.
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Подробности разговора
Причиной разговора было заявление президента "Динамо" Игоря Суркиса об отсутствии диалога между сборной и клубом и вызов игроков вне дат УЕФА. Суркису не раз говорили о непатриотичой позиции из-за того, что клуб не отпускал игроков в национальные команды разных возрастных категорий.
Во время разговора наставники договорились, точнее Луческу заверил, что с удовольствием отпустит игроков в национальную команду, когда это будет нужно.
Руководство "Шахтера" также подчеркнуло, что без проблем будет готово отпустить игроков в расположение команды Шевченко. Именно "Динамо" и "Шахтер" являются базовыми клубами для сборной Украины.
Никаких проблем нет, они смогут подстроиться под национальную сборную,
– сказал Луческу.
Добавим, что первый официальный матч после перерыва, вызванного вызвана коронавирусом, "сине-желтые" сыграют 3 сентября. Тогда в 1-м туре Лиги наций команда Шевченко примет сборную Швейцарии.
Ранее сообщалось, что пока неизвестно, будут ли матчи проходить с болельщиками. Пока билеты на поединок Украина – Швейцария не поступали в продажу. Матч будет принимать "Арена Львов".
Календарь матчей сборной Украины в Лиге наций
- Украина – Швейцария. 3 сентября 2020 года. Львов, "Арена Львов".
- Испания – Украина. 6 сентября 2020. (Место не определено).
- Украина – Германия. 10 октября 2020 года. Киев, НСК "Олимпийский".
- Украина – Испания. 13 октября 2020 года. Киев, НСК "Олимпийский".
- Германия – Украина. 17 ноября. Лейпциг, "Ред Булл Арена".
- Швейцария – Украина. 17 ноября 2020 года. Люцерн, "Свисспорарениа.