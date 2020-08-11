Шевченко провів розмову з Луческу: про що розмовляли наставники
Головний тренер збірної України Андрій Шевченко провів бесіду з наставником київського "Динамо" Луческу. Вони розмовляли про футболістів клубу, які викликаються у головну команду країни.
Про це розповів журналіст у авторській програмі "Циганик LIVE" на YouTube-каналі Football Hub.
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Подробиці розмови
Причиною розмови була заява президента "Динамо" Ігоря Суркіса про відсутність діалогу між збірною і клубом і виклик гравців поза дат УЄФА. Суркісу не раз говорили про непатріотичну позицію через те, що клуб не відпускав гравців у національні команди різних вікових категорій.
Під час розмови наставники домовилися, точніше Луческу запевнив, що із задоволенням відпустить гравців в національну команду, коли це буде потрібно.
Керівництво "Шахтаря" також підкреслило, що без проблем буде готове, щоб відпустити гравців у розташування команди Шевченка. Саме "Динамо" та "Шахтар" є базовими клубами для національної збірної України.
Ніяких проблем немає, вони зможуть підлаштуватися під національну збірну,
– сказав Луческу.
Додамо, що перший офіційний матч після перерви, яка викликана коронавірусом, "синьо-жовті" зіграють 3 вересня. Тоді в 1-му турі Ліги націй команда Шевченка прийматиме збірну Швейцарії.
Раніше повідомлялось, що наразі невідомо, чи будуть матчі відбуватись із вболівальниками. Поки квитки на поєдинок Україна – Швейцарія не надходили у продаж. Матч прийматиме "Арена Львів".
Календар матчів збірної України у Лізі націй
- Україна – Швейцарія. 3 вересня 2020 року. Львів, "Арена Львів".
- Іспанія – Україна. 6 вересня 2020. (Місце не визначено).
- Україна – Німеччина. 10 жовтня 2020 року. Київ, НСК "Олімпійський".
- Україна – Іспанія. 13 жовтня 2020 року. Київ, НСК "Олімпійський".
- Німеччина – Україна. 17 листопада. Лейпциг, "Ред Булл Арена".
- Швейцарія – Україна. 17 листопада 2020 року. Люцерн, "Свісспорареніа.