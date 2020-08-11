Головний тренер збірної України Андрій Шевченко провів бесіду з наставником київського "Динамо" Луческу. Вони розмовляли про футболістів клубу, які викликаються у головну команду країни.

Про це розповів журналіст у авторській програмі "Циганик LIVE" на YouTube-каналі Football Hub.

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Подробиці розмови

Причиною розмови була заява президента "Динамо" Ігоря Суркіса про відсутність діалогу між збірною і клубом і виклик гравців поза дат УЄФА. Суркісу не раз говорили про непатріотичну позицію через те, що клуб не відпускав гравців у національні команди різних вікових категорій.

Під час розмови наставники домовилися, точніше Луческу запевнив, що із задоволенням відпустить гравців в національну команду, коли це буде потрібно.

Керівництво "Шахтаря" також підкреслило, що без проблем буде готове, щоб відпустити гравців у розташування команди Шевченка. Саме "Динамо" та "Шахтар" є базовими клубами для національної збірної України.

Ніяких проблем немає, вони зможуть підлаштуватися під національну збірну,

– сказав Луческу.

Додамо, що перший офіційний матч після перерви, яка викликана коронавірусом, "синьо-жовті" зіграють 3 вересня. Тоді в 1-му турі Ліги націй команда Шевченка прийматиме збірну Швейцарії.

Раніше повідомлялось, що наразі невідомо, чи будуть матчі відбуватись із вболівальниками. Поки квитки на поєдинок Україна – Швейцарія не надходили у продаж. Матч прийматиме "Арена Львів".

Календар матчів збірної України у Лізі націй