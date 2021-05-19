Мастер-класс от Шевченко

Сборная Украины продолжает подготовку к Евро-2020. Во время занятий в тренажерном зале главный тренер Андрей Шевченко показал футболистам, как нужно правильно подтягиваться.

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После первого подхода хавбека Динамо Леднева и нападающего Днепра-1 Довбика Шевченко пришлось показывать еще раз.

Смотрите видео как Шевченко провел мастер-класс по подтягиванию (момент на 7:40)

За процессом активно наблюдали тренер сборной Украины Александр Шовковский и игрок Шахтера Виктор Корниенко.

Сборная Украины перед Евро-2020 сыграет три товарищеских матча:

Украина – Бахрейн (23 мая)

Украина – Северная Ирландия (3 июня)

Украина – Кипр (7 июня)

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Первый матч на Евро-2020 "сине-желтые" сыграют 13 июня против Нидерландов в Амстердаме. Далее в календаре матчи в Бухаресте (Румыния) с Северной Македонией (17 июня) и Австрией (21 июня).