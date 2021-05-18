Хорошая атмосфера в сборной

Футболисты украинской сборной готовятся к первому контрольному спаррингу против Бахрейна. Матч состоится 23 мая.

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Главный тренер Украины Андрей Шевченко смешно затроллил хавбека национальной команды Николая Шапаренко. Динамовец проходил восстановительные процедуры с массажистом во время занятия общей группы. Тренер подошел к футболисту и решил поднять игроку настроение.

Сначала Шевченко подложил под голову Шапаренко валик, чтобы футболисту было удобно лежать на газоне. А уже через несколько секунд потроллил хавбека, который лежал на поле будто на отдыхе.

Коктейльчики тоже поставить? Если надо будет подкурить – позовешь,

– пошутил Шевченко.

Подопечных Андрея Николаевича ждет три спарринга. Кроме Бахрейна наши парни сыграют против Северной Ирландии (3 июня) и Кипра (7 мая). Поединок против Северной Ирландии может состояться в Днепре, хотя сборная Украины базируется в Харькове.

Видео троллинга Николая Шапаренко