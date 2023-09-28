Шевченко сыграл против Бейла в Матче всех звезд на Кубке Райдера-2023 по гольфу
Источник:Инстаграмм Андрея Шевченко
Бывший тренер сборной Украины Андрей Шевченко принял участие в Матче всех звезд, состоявшемся в рамках Кубка Райдера-2023 по гольфу. Украинской легенде противостоял экс-игрок Реала Гарет Бэйл.
В выставочном матче Андрей Шевченко составил компанию знаменитому американскому гольфисту Кори Певену. Им противостоял дуэт шотландского гольфиста Колина Монтгомери и валлийца Гарета Бейла.
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Встреча звезд футбола на поле для гольфа
Противостояние звезд мирового футбола завершилось в пользу Бэйла. Пара Шевченко-Певен уступила соперникам 1:2.
Стоит отметить, что участниками Матча всех звезд также стали: Новак Джокович (теннис), Карлос Сайнс (Формула-1), Кэтрин Ньютон (актриса), Виктор Круз (НФЛ), Леонардо Фиораванти (серфинг), Гарретт Гилберт (комик).
А победителем исторического матча стала команда Монтгомери, за которую играл Бэйл.
После завершения матча Андрей Шевченко опубликовал сообщение в своем Инстаграмме.
Особый день в Риме на Кубке Райдера. Прекрасно проведенное время со многими друзьями – Матч всех звезд был сложным. С нетерпением жду встречи и игры в следующий раз,
– написал Шевченко.
Шевченко вместе с участниками Матча всех звезд / instagram.com/andriyshevchenkoНапомним, что недавно Президент Украины Владимир Зеленский назначил Андрея Шевченко своим советником. Новой задачей экс-тренера сборной Украины будет организация второго благотворительного матча в поддержку нашего государства.