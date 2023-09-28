У виставковому матчі Андрій Шевченко склав компанію знаменитому американському гольфісту Корі Певену. Їм протистояв дует шотландського гольфіста Коліна Монтгомері та валлійця Гарета Бейла.

Читайте також Андрій Шевченко потрапив у топ-20 рейтингу найкращих гравців XXI сторіччя: повний список легенд

Зустріч зірок футболу на полі для гольфу

Протистояння зірок світового футболу завершилося на користь Бейла. Пара Шевченко-Певен поступилася суперникам 1:2.

Варто зазначити, що учасниками Матчу всіх зірок також стали: Новак Джокович (теніс), Карлос Сайнс (Формула-1), Кетрін Ньютон (актриса), Віктор Круз (НФЛ), Леонардо Фіораванті (серфінг), Гарретт Гілберт (комік).

А переможцем історичного матчу стала команда Монтгомері, за яку грав Бейл.

Після завершення матчу Андрій Шевченко опублікував допис у своєму Інстаграмі.

Особливий день у Римі на Кубку Райдера. Чудово проведений час із багатьма друзями – Матч усіх зірок був складним. З нетерпінням чекаю зустрічі та гри наступного разу,

– написав Шевченко.

Шевченко разом з учасниками Матчу всіх зірок / instagram.com/andriyshevchenko

Нагадаємо, що нещодавно Президент України Володимир Зеленський призначив Андрія Шевченка своїм радником. Новим завданням екстренера збірної України буде організація другого благодійного матчу на підтримку нашої держави.