У виставковому матчі Андрій Шевченко склав компанію знаменитому американському гольфісту Корі Певену. Їм протистояв дует шотландського гольфіста Коліна Монтгомері та валлійця Гарета Бейла.
Читайте також Андрій Шевченко потрапив у топ-20 рейтингу найкращих гравців XXI сторіччя: повний список легенд
Зустріч зірок футболу на полі для гольфу
Протистояння зірок світового футболу завершилося на користь Бейла. Пара Шевченко-Певен поступилася суперникам 1:2.
Варто зазначити, що учасниками Матчу всіх зірок також стали: Новак Джокович (теніс), Карлос Сайнс (Формула-1), Кетрін Ньютон (актриса), Віктор Круз (НФЛ), Леонардо Фіораванті (серфінг), Гарретт Гілберт (комік).
А переможцем історичного матчу стала команда Монтгомері, за яку грав Бейл.
Після завершення матчу Андрій Шевченко опублікував допис у своєму Інстаграмі.
Особливий день у Римі на Кубку Райдера. Чудово проведений час із багатьма друзями – Матч усіх зірок був складним. З нетерпінням чекаю зустрічі та гри наступного разу,
– написав Шевченко.
Шевченко разом з учасниками Матчу всіх зірок / instagram.com/andriyshevchenko